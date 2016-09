Investition in die Neue Mitte: Im "Felix" wartet ab Dezember gehobene Mittelmeerküche auf Gäste. Betreiber wird Erdem Gül, Neffe von Kenan Cakmak (unser Bild), Betreiber des "Spazzo".© Benjamin Behrens

Garbsen

Mittelmeerküche für die Neue Mitte

Das Spazzo läuft seit 17 Jahren - und zeigt, warum Kenan Cakmak an den Standort glaubt. Im Dezember eröffnen der Spazzo-Betreiber und sein Neffe ein weiteres Restaurent in Laufweite. Doch bis zur gehobenen Mittelmeerküche in modernem Ambiente ist noch viel zu tun.