Die Christusfigur stammt aus der abgebrannten Kirche - sie ist das Symbol für den Neuanfang.© Gerko Naumann

Garbsen

Die neue Willehadi-Kirche wird geweiht

Etwa dreieinhalb Jahre nach dem Feuer in der Willehadi-Kirche ist das neue Gebäude fertig. Am Sonnabend wird es um 10 Uhr in einem Gottesdienst feierlich "dem Dienste Gottes geweiht". Damit schreibt die Gemeinde ein neues Kapitel ihrer bewegten Geschichte zwischen Entsetzen und Aufbruchstimmung.