Der Chor des GSG ist am 19. und 20. Juni mit von der Partie bei den GSG-Sommerkonzerten, hier 2016 mit Chorleiterin Corinna Dietterle.© Archiv / Holz

| Markus Holz

Unser Veranstaltungstipp

Mit Winehouse und Santana in die Ferien

Musikalisches Ende des Schuljahres am Geschwister-Scholl-Gymnasium: Fünf Schulensembles bitten am 19. und 20. Juni zu ihren Sommerkonzerten in die Aula am Schulzentrum Berenbostel.