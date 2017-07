Garbsen

Drei Jahre mussten sich die Fans von Schlagersänger gedulden, jetzt ist das neue Album da. Am Montag stellte der Musiker sein Album "Mit dem Herz durch die Wand" im Shopping-Plaza Garbsen vor. Rund 100 Fans feierten, tanzten und sangen bei dem kleinen Konzert mit.

Garbsen-Mitte. Der Glaube versetzt sprichwörtlich bekanntlich Berge. Und wenn es nach Bernhard Brink geht, dann ist die Liebe mindestens genauso tatkräftig. In den 14 Stücken des am 30. Juni erschienen Albums, greift der 65-Jährige das Thema immer wieder auf.

Das gefällt den Fans. Elke Schattauer hatte einen weiten Weg und ist extra aus Oberhausen angereist. "Ich war erst in Norderstedt und bin dann hier her", freut sich die 52-Jährige. In der Stadt nördlich von Hamburg hatte Brink um 15 Uhr einen Auftritt. Das Album ist längst gekauft, beim Konzert zum Erscheinen in Berlin. "Er ist einfach der Schlagertitan", sagt Markus von Palubicki. Der 39-Jährige, sein Bruder Martin und ihre Mutter Silke sind aus Wolfsburg gekommen und dort Mitglied eines Berhard-Brink-Fanclubs."Er ist wie ein alter Wein - umso reifer, umso besser", sagt Martin von Palubicki.

Mit "Von hier bis zur Unendlichkeit" steigt Brink ein. Klar, das die Fans mitsingen - aber was ist denn mit neuen Liedern? "Das Album ist Freitag rausgekommen", erinnert Brink. Und es ist richtig gut, verspricht der Sänger "Werdet ihr gleich sehen. Ich darf doch du sagen", fragt Brink. "Mit dem Herz durch die Wand", "Zwischen Himmel und Erde" und "100 Millionen Volt", singt Brink, alles Titel vom neuen Album. Die Texte sitzen schon bei vielen der Fans, die lautstark mitsingen.

"Wunderbar", sagt Magrit Pabst und tanzt ausgelassen. Sie hatten es nicht weit, die 82-Jährige wohnt direkt über dem Shopping-Plaza.

Von Benjamin Behrens