Schläger verletzen 19-Jährigen in Altgarbsen

Garbsen

Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, die einen 19-Jährigen in Altgarbsen mit Schlägen verletzt haben. Ein Täter hielt das Opfer fest, ein anderer schlug ihm mehrfach mit der Faust in die Rippen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Altgarbsen. Die Tat ereignete sich bereits am Abend des 30. November zwischen 18 und 19 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 19-Jährige ging entlang der Bachstraße in Richtung Rostocker Straße. Dort fielen dem späteren Opfer bereits drei junge Männer auf. Kurz nach der er an denen vorbeigegangen war, merkte der 19-Jährige, dass er von hinten festgehalten wurde.

Einer der Täter hielt die Arme des Opfers auf dessen Rücken fest. Der zweite Täter schlug dem Mann mehrfach "mit voller Wucht mit der Faust" in die Rippen, wie es im Polizeibericht heißt. Der dritte Mann aus der Gruppe war an der Tat nicht beteiligt. Erst als der 19-Jährige um Hilfe rief, liefen die Angreifer weg in Richtung Händelstraße.

Das Opfer trug durch die Schläge große Hämatome am Körper davon. Der junge Mann musste sich von einem Arzt behandeln lassen. Bei der Polizei konnte er die beiden Täter relativ genau beschreiben. Der Mann der zugeschlagen hat, soll etwa 16 bis 18 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er wird als schlank und sportlich beschrieben und soll helle Haut und dunkle Haare haben. Er trug eine dunkle Daunenjacke mit eien Kapuze, die er sich über den Kopf gezogen hatte.

Der zweite Täter soll ebenfalls 16 bis 18 Jahre alt sein. Nach Angaben des Opfers war er etwa 1,90 Meter groß, kräftig und sportlich. Er trug eine Jeans und einen grünen Pullover - auch er soll helle Haut und dunkle Haare haben. Beide Männer sind "vermutlich osteuropäischer Herkunft", wie die Polizei hinzufügt.

Wer etwas von der Tat bemerkt hat oder die mutmaßlichen Täter kennt, meldet sich bei der Polizei in Garbsen. Die Ermittler sind unter Telefon (05131) 7014515 erreichbar.

Von Gerko Naumann