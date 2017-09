Wie ist der bauliche Zustand der IGS? SPD und AfD zweifeln die Angaben der Verwaltung an.© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen

SPD zweifelt Sanierungsbedarf der IGS an

Die SPD zweifelt den Sanierungsbedarf für die IGS in dem Umfang an, wie ihn die Verwaltung nach zweimaliger Expertise dargelegt hat. "Wir haben ganz erhebliche Bedenken hinsichtlich dieser Angaben", sagte Jens Holger Göttner im Finanzausschuss am Dienstagabend. Kämmerer Walter Häfele antwortete, er habe kein Verständnis dafür, dass Tatsachen in Zweifel gezogen würden.