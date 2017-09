SPD-Kandidaten mit Weil am Montag in Garbsen

Stellen sich am 25. September den Wählern in Garbsen (von links): Wiebke Osigus, Stephan Weil, Rüdiger Kauroff und Thela Wernstedt.© Archiv

| Markus Holz

Termine zur Landtagswahl 2017

Keine Wahlkampfpause: Wenn am Sonntag die Kreuze für den Bundestag gesetzt sind, beginnt die heiße Phase für die Landtagswahl. Am Montag stellt sich SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil mit weiteren Bewerbern den Fragen der Wähler.

Garbsen. Der neue Landtag wird am 15. Oktober gewählt. Die Bundestagswahl am Sonntag könnte aus Niedersachsensicht ein belastbares Stimmungsbild liefern. Weil (SPD) oder Althusmann (CDU)? Wer wird die stärkste Fraktion und den Ministerpräsidenten stellen? Amtsinhaber Stephan Weil bleiben, wie allen anderen Kandidaten, noch drei Wochen bis zur Entscheidung.

Weil ist am Montag, 25. September, ab 17.45 Uhr in Garbsen zu Gast. Die SPD-Ortsvereine Garbsen, Herrenhausen-Stöcken und Neustadt laden zu der gemeinsamen Veranstaltung "Auf ein Wort" in die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Berenbostel ein. Fragen und Anregungen der Wähler stehen im Mittelpunkt. Mit dabei sind die Landtagskandidaten Rüdiger Kauroff aus Garbsen, Wiebke Osigus für Neustadt und Wunstorf sowie Thela Wernstedt für den Bereich Herrenhausen-Stöcken.