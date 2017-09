In der SPD-Arena (von links): Rüdiger Kauroff (Garbsen-Wedemark), Wiebke Osigus (Neustadt-Wunstorf) und Stephan Weil.© Markus Holz

Landtagswahl 2017

Auf einen Bierdeckel, Herr Weil

In die Arena, bitte: Die SPD-Landtagskandidaten Thela Wernstedt, Wiebke Osigus, Rüdiger Kauroff und Stephan Weil standen am Montagabend vereint am Wahlkampfpult im Geschwister-Scholl-Gymnasium. Das erste SPD-Forum dieser Art mit seinen Bierdeckelfragen hatte durchaus seinen Reiz.