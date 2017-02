Demo gegen Großbordell: Rund 60 Frauen und Männer wehren sich vor dem Praktiker-Markt gegen das geplante Projekt an der Gutenbergstraße in Altgarbsen.© Markus Holz

"Wir wollen das hier nicht"

"Großbordell in Garbsen: NEIN" - die Gruppe der Demonstranten ist nicht zu übersehen. Große Transparente und kleine Schilder im kalten Wind, rund 60 Teilnehmer haben sich am Freitagnachmittag am ehemaligen Praktiker-Markt eingefunden. Ihr Ziel: Das Prostitutionsgewerbe im Gewerbegebiet verhindern.