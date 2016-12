Rebecca Herrmann (links) schaut Anke Lindenberg beim Kochen von Wachs für das Kerzenziehen zu.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Stephanus-Pfadfinder: Die Gemeinschaft zählt

Es ist die Gemeinschaft, die Rebecca Herrmann für die Pfadfinder begeistert. Seit rund neun Jahren gehört sie dem Stamm Stephanus von der gleichnamigen Kirchengemeinde in Berenbostel an und engagiert sich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit.