In geheimer Abstimmung hat die Mehrheit des Rates am späten Montagabend für den Badepark und gegen das Zentralbad gestimmt.© Gerko Naumann

| Bernd Riedel

Garbsen

SPD bringt ihren Badepark-Antrag wieder durch

Es wird der Badepark und nicht das Zentralbad - in geheimer Abstimmung hat die SPD am späten Montagabend wiederum eine Mehrheit für den Neubau des Badeparks in Berenbostel erreicht. Bürgermeister und CDU-Fraktion saßen nach der Niederlage mit betretenen Gesichtern da.