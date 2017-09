"Ich habe keinen Ort gefunden, der besser geeignet wäre": Auf dieser Grünfläche sollen die Container aufgebaut werden.© Gerko Naumann

Garbsen

Wo sollen die Container bloß hin?

Der Rat der Stadt Garbsen hat sich mit der geplanten Containerwohnanlage an der Straße Im Hespe in Berenbostel befasst. Grüne, CDU und Unabhängige sind sich einig, dass es der am besten geeignete Standort ist. Das zweifeln Anwohner an - und auch die SPD hat noch Fragen.