Der Autofahrer übersah die 77-jährige Radfahrerin.© dpa (Symbolbild)

Garbsen

Radfahrerin wird bei Unfall verletzt

Eine 77-jährige Radfahrerin ist am Sonnabendmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Garbsen hatte die Frau beim Abbiegen von der Straße An der Universität in die Bremer Straße übersehen. Die Seniorin stürzte und zog sich eine Platzwunde zu.