| Anke Lütjens

Garbsen

Ein 77-jähriger Garbsener ist am Freitag Nachmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Auf der Horst von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hat sich der Senior dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Auf der Horst. Der 77-Jährige war um 14.30 Uhr mit seinem Rad auf die Fahrbahn der Straße Auf der Horst gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei wurde er vom Auto eines 44-Jährigen erfasst. Der Mann war in seinem Peugeot Auf der Horst in Richtung Berenbosteler Straße unterwegs. Der Radler überquerte in Höhe Antareshof völlig unvermittelt die Straße.

Trotz eines Bremsmanövers konnte der 44-jährige Autofahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision erlitt der Radfahrer, der keinen Schutzhelm trug, Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Straße Auf der Horst war zeitweise voll gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.