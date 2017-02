Garbsen als "Großpuffcity"? Vor der Ratssitzung am Montagabend haben Bürger im Rathaus gegen das geplante Großbordell demonstriert.© Gerko Naumann

Ehemaliger Praktiker-Markt

Bürger protestieren gegen Großbordell in Garbsen

Die mögliche Ansiedlung eines Großbordells im ehemaligen Praktiker-Markt an der Gutenbergstraße in Altgarbsen lehnen viele Garbsener entschieden ab. Vor Beginn der Ratssitzung am Montagabend verliehen sie ihrem Protest auf Plakaten Ausdruck und trugen sich in Unterschriftenlisten ein.