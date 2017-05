Die Gewinner: Robert Hoppe (von links), Alexandra Ovchinnikova, Maximilian Borowy, Lisa Marie Bittermann, Simon Henniger, Liana Heier und Emma Röttger. Helen Berger war auf Klassenfahrt. © Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Acht JKGler gewinnen im Sprachtest

So erfolgreich wie nie waren Johannes-Kepler-Schüler in diesem Jahr im Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Acht Jugendliche aus dem achten bis zehnten Jahrgang wurden für ihre Englischkenntnisse mit zweiten und dritten Landespreisen ausgezeichnet. Die Schule nimmt seit zehn Jahren am Wettbewerb teil.