"Trickdiebe sind erfinderisch": Die Polizei warnt vor Kriminellen, die gezielt Senioren anrufen.© dpa (Symbolbild)

Garbsen

Polizei warnt vor kriminellen Anrufern

Derzeit geben sich in der Region Hannover wieder vermehrt Kriminelle am Telefon als Polizisten aus. Sie rufen gezielt Senioren - speziell ältere Frauen an - und stellen sich als "Polizei Hannover" oder "Landeskriminalamt" vor. Die echte Polizei warnt vor solchen Trickbetrügern.