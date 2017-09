Polizei warnt vor Trickbetrügern

Garbsen

Enkeltrick, Telefonbetrug, Taschendiebstahl und Haustürgeschäfte: Gerade Senioren werden immer häufiger Opfer von Trickbetrügern. Polizeioberkommissarin Silke Gottschalk informiert am Donnerstag, 21. September, um 15.30 Uhr im Café Kalle darüber, wie man sich davor effizient schützen kann.

Havelse. Menschen ab 60 Jahren sind zwar statistisch seltener von Straftaten betroffen, jedoch sind gerade sie in diesem Bereich besonderen Risiken ausgesetzt. Silke Gottschalk zeigt diese Risiken auf und möchte mit ihrem Vortrag verantwortungs- und sicherheitsbewusstes Verhalten fördern. Denn: Je besser man über Vorgehensweisen der Kriminellen Bescheid weiß, desto besser kann man auch reagieren.

Das Café Kalle im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5 in Havelse, ist jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Ein ehrenamtliches Team bietet Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an.

Von Gerko Naumann