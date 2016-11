Team für Seniorensicherheit, auch in der Vorweihnachtszeit: Erich Pohl (von links), Seniorenberaterin Heike Müller-Schulz, Josef Mutter, Charlotte Lampe, Helmut Päplow, Silke Gottschalk von der Polizei und Karin Krombholz.f© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen

Immer auf die Handtasche achtgeben

Silke Gottschalk, Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Garbsen, und die fünf Garbsener Seniorensicherheitsberater wollen in der Vorweihnachtszeit darüber aufklären, wie man sich im Trubel von Weihnachtsmärkten und Einkaufszentren vor Dieben und Betrügern schützen kann. Erster Termin ist am Freitag, 2. Dezember, in Osterwald.