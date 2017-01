Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.© Symbolbild

Garbsen

Polizei sucht Einbrecher mit Phantombild

Die Polizei fahndet mithilfe eines Phantombilds nach einem Verdächtigen. Der Unbekannte soll Ende Oktober in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hasenberge eingebrochen sein. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet. Die hat der Polizei nun eine ziemlich genaue Beschreibung geliefert.