Garbsen

Polizei stoppt Raser vor der Grundschule

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei am Mittwoch vor der Grundschule in Osterwald Oberende gezielt Raser aus dem Verkehr gezogen. Außerdem wurden Autofahrer zur Kasse gebeten, die sich am Steuer mit ihrem Smartphone beschäftigten.