Die Polizei ermittelt gegen einen 40-jährigen Berenbosteler, der eine Rohrbombe gebaut haben soll.© Symbolfoto

| Bernd Riedel

Garbsen

Polizei findet Rohrbombe bei 40-Jährigem

Die Polizei hat am Dienstag in Berenbostel in der Wohnung eines 40-Jährigen eine Rohrbombe und diverse pyrotechnische Gegenstände aus Eigenproduktion sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Ein politischer oder terroristischer Hintergrund wird derzeit ausgeschlossen.