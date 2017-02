Die Polizei bittet nach zwei weiteren Einbrüchen in Garbsen um Hinweise.© dpa/Symbolbild

Garbsen

Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Die Polizei muss sich um zwei weitere Einbrüche in Garbsen kümmern. In der Nacht zu Mittwoch stahlen Unbekannte aus einer Pizzeria in Berenbostel die Tageseinnahmen. Am Donnerstag brachen Täter in ein Wohnhaus in Altgarbsen ein und nahmen Schmuck mit.