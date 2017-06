Polizei und Christdemokraten im Gespräch über Sicherheit: Ulrich Knappe (von links), Eberhard Wicke, Hans-Joachim Elsner und Nesrin Odabasi.© Gerko Naumann

Garbsen

Polizei Garbsen klagt über zu viele Aufgaben

Die CDU-Fraktion Region Hannover war am Donnerstagnachmittag zu Besuch bei der Polizei in Garbsen. Die Politiker erkundigten sich, wie es in Garbsen und den Nachbarkommunen um das Thema Sicherheit bestellt ist. Der Garbsener Polizeichef Ulrich Knappe hatte gute und schlechte Nachrichten.