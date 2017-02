© Symbolbild

Nach Öffentlichkeitsfahndung

14-jähriger Junge aus Garbsen ist wohlauf

Der 14 Jahre alte Marcel Z. aus Garbsen ist wohlauf. Die Polizei Garbsen hatte öffentlich nach dem Schüler fahndet. Der Junge war nach einem Arztbesuch am Montagmorgen nicht nach Hause zurückgekehrt. Am Abend wurde er in einer U-Bahn entdeckt.