Die letzte Bluesmatinee am Rathaus mit Lorna Fothergill und ihrer Band Northsyde.© Markus Holz

| Markus Holz

Garbsen

Blues am Rathaus: Furioses Ende mit Northsyde

Kopftuch, schwarze Leggins, das transparente lange Schwarze wallt um ihre schmale Hüfte. Die Füße tanzen barfuß. Lorna Fothergill fühlt den Bass bis in die kleinen Zehen. Wie elektrisiert zelebriert sie am Rathaus mit ihren drei Männern Blues-Rock in Reinkultur – laut, dynamisch, ansteckend.