Iris Metge übergibt Dieter Roggenkamp die Ehrenurkunde.© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen

Ehrenurkunden für Baesmann und Roggenkamp

Ortsbürgermeister Werner Baesmann ist in der Sitzung des Ortrates Berenbostel am Dienstagabend vom Niedersächsischen Städtetag für 45 Jahre Wirken in der Kommunalpolitik ausgezeichnet worden. Dieter Roggenkamp wurde für 40 Jahre geehrt.