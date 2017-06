Sehen so friedlich aus und können Kleintieren doch sehr gefährlich werden: Hauskatzen.© Anke Lütjens

| Bernd Riedel

Garbsen

Hauskatzen in die Volieren?

In der Diskussion um Kastrations- und Kennzeichnungspflicht von Hauskatzen in Garbsen hat sich der Naturschutzbund aus Neustadt zu Wort gemeldet. Sein ungewöhnlicher Vorschlag: Katzen sollten in Volieren gehalten werden, um nicht nur Singvögel, sondern auch Reptilien zu schützen.