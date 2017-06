Die junge indische Witwe Aouda, gespielt von Necla Yalcin, soll verbrannt werden. Können Phileas Fogg und sein Diener Passepartout sie retten?© Benjamin Behrens

Garbsen

An einem Abend um die ganze Welt

Die Proben laufen auf Hochtouren - in einer Woche bringt die Musical-AG des Schulzentrums Berenbostel das Stück "In 80 Tagen um die Welt" auf die Bühne. Es ist die erste Aufführung der AG unter neuer Führung, nachdem Christiane Schuster in Ruhestand gegangen war: Gesamtleiterin ist jetzt Cornelia Wüstenhöfer.