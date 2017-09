Mohammad Faisal Tokhi stammt aus Afghanistan und muss in Berenbostel 500 Euro für den Platz in einer Flüchtlingsunterkunft bezahlen. Mit seinem Vollzeitjob verdient er 900 Euro.© Gerko Naumann

Garbsen

Eine Perspektive für Herrn Tokhi?

Die Schilderungen des Afghanen Mohammad Faisal Tokhi über sein Leben in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Berenbostel haben unsere Leser bewegt. Viele halten die Mietkosten von 500 Euro für einen Platz im Dreibettzimmer für zu hoch. Einer bietet ihm nun einen Platz in einer Wohngemeinschaft an.