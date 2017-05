Die Campus-Baustelle ist Ziel einer Radtour.© Bernd Riedel

Garbsen

Radtour zum Maschienenbau-Campus geplant

Auf der Baustelle des Maschinenbau-Campus wird bald Richtfest gefeiert. Deshalb will die Fakultät mit den Garbsenern bei der Velo City Night zum Campus radeln. Am Donnerstag, 18. Mai, geht es vom Welfenschloss in Richtung des Maschinenbau-Geländes - und wieder zurück.