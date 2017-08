Mann greift 14-Jährige an

| Bernd Riedel

Garbsen

Eine 14-Jährige ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr von einem Unbekannten im der Nähe des Spielplatzes Kastendamm angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Garbsen-Mitte. Die 14-jährige Garbsenerin war nach Mitteilung der Polizei auf dem Kastendamm unterwegs und wollte durch den Stadtpark gehen. Auf dem Spielplatz am dortigen Teich hätten zwei junge Männer. Als sie an diesen vorbeigegangen war, wurde sie plötzlich an der Schulter gepackt und herumgerissen.

Vor ihr stand nach Aussagen des Opfers einer der jungen Männer und fragte sie, warum sie nicht stehen bleibe, wenn er sie rufe. Unvermittelt schlug der junge Mann auf das Mädchen ein und trat ihr sogar in die Rippen. Sie erlitt dabei eine Rippenprellung. Der zweite Mann griff ein und versuchte, den Schläger zurückzuhalten. Die 14-Jährige konnte daraufhin flüchten.

Der Täter soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Das Opfer schätzt ihn auf 19 bis 20 Jahre. Er sei muskulös gewesen, hatte grün-braune Augen, mittel- bis dunkelblonde Haare, die oben länger und an den Seiten kürzer waren, sowie einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit schwarzen Nike-Sportschuhen, einer schwarzen Jacke und einer hellgrauen Jogginghose.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen. Die Polizeistation Berenbostel ist tagsüber unter der Telefonnummer (05131) 465900 zu erreichen.