Hans-Jürgen Menzel, Leiter der Abteilung Hochbau und Gebäudewirtschaft, erläutert den Ortsratsmitgliedern den derzeitigen Stand der Heizungs- und Duschtechnik in der Saturnringschule.© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen

Legionellengefahr in der Saturnringschule beseitigt

Der Ortsrat Garbsen ist erfreut: Nach längerer Zeit sind die Sanitärräume in der Saturnringschule saniert, Legionellengefahr besteht nicht mehr, die Mängel in der Turnhalle sind fast alle beseitigt. Davon hat sich der Ortsrat bei einer Ortsbegehung am Mittwochabend überzeugt.