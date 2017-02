Pastorin Renate Muckelberg und Landesbischof Ralf Meister gestalten den Einweihungsgottesdienst.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Emotionen sind bei Einweihung fast greifbar

Freude. Frieden und Versöhnung. Zuversicht und Aufbruch in eine neue Zeit. Eine Welle von Emotionen ist am Sonnabend im Gottesdienst zur Einweihung der neuen Willehadi-Kirche spürbar. Die alte Kirche ist bei einem verheerenden Brand am 30. Juli 2013 zerstört worden, die ganze Stadt im Schockzustand.