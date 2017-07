Der A-Capella-Chor Spring Singers aus Glücksburg an der Ostsee kommt zum Konzert in die Klosterkirche Marienwerder.© privat

| Anke Lütjens

Garbsen

Spring Singers geben Konzert im Kloster

Auch in diesem Sommer gibt es wieder Kultur im Kloster. Die Spring Singers geben am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr ein Konzert in der Klosterkirche am Quantelholz 62. Der Chor aus Glücksburg präsentiert weltliche und geistliche Chormusik. Das Programm erarbeiten die Sänger seit vielen Jahren stets in einer Probenwoche.