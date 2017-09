Künstlerin Erika Fischbeck lässt sich von der Natur inspirieren. Ihre Werke sind im Rathaus Garbsen zu sehen.© Anke Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Künstlerin lässt sich von Natur inspirieren

Eine Wurzel am Strand, Pinien in Italien oder eine Wiese in Holtensen bei Springe: Künstlerin Erika Fischbeck lässt sich von der Natur inspirieren. Daher trägt ihre Ausstellung im Untergeschoss des Rathauses Garbsen den Titel "Landschaften".