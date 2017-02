Die ehemalige Sekretärin und Chef-Geliebte Simone führt ein neues Leben als Esoterikerin.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Manche Tote leben eben doch länger

Die Frau, der Mann, der Hund? Einer ist am Ende der heiteren Boulevardkomödie "Manche Tote leben länger" jedenfalls tot. Wer, das wird hier nicht verraten. Die Komödie Berenbostel hat das Stück am Wochenende drei Mal in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums aufgeführt.