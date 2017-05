Günther Barthel, Andreas Richter, Tanja Külich, Michael Hoheisel und Frank Hauke schauen Andreas Fröhlich und Jens Rohkohl beim Anbringen des Schildes zu.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Neue Zone für Elterntaxis

An der Grundschule Horst ist am Mittwoch die erste offizielle Hol- und Bringzone im Stadtgebiet eingerichtet worden. Damit wollen Stadtverwaltung und Schulleitung das Problem der sogenannten Elterntaxis in den Griff bekommen und für mehr Sicherheit sorgen.