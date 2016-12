Die Ortsfeuerwehr Garbsen löschte Reste des brennenden Kinderwagens und beendet den Einsatz nach einer halben Stunde.© Symbolbild

| Anke Lütjens

Garbsen

Kinderwagen brennt im Treppenhaus

Ein Kinderwagen ist in der Nacht zu Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf der Horst in Brand geraten. Die Ortsfeuerwehr Garbsen wurde um kurz vor 2 Uhr alarmiert.