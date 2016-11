Jam-Session: Matthias Romanus (von links), Andreas Hallmann und Richard Jansen spielen spontan zusammen.© Benjamin Behrens

Garbsen

Volles Haus bei Kalles Mietern

Der Tag der offenen Tür im Kulturhaus Kalle hat am Sonntag wieder viele Besucher angelockt. Von Live-Musik, über Töpfern, Schach und Tanz war alles vertreten, was Spaß macht und was die Mieter so unter der Woche fabrizieren.