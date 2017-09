"Traum? Ich weiß ja nicht mal, was morgen ist": Mohammad Faisal Tokhi ist aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet.© Gerko Naumann

Garben

Traum eines Flüchtlings droht zu platzen

Der 27-jährige Mohammad Faisal Tokhi ist 2015 aus Afghanistan geflüchtet. Seitdem ist er in Unterkünften in Berenbostel untergebracht. Jetzt hat er Arbeit - doch den Großteil seines Lohns muss er abgeben. Nicht der einzige Grund, warum sich sein Traum vom Leben in Freiheit nicht erfüllt hat.