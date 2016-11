Jan-Hendrik Krüger (von links), Dawid Will, Dehan Celovski und Katharina Hemmer engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in der Jugendarbeit.© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Jugend engagiert sich für Jugend

Sie organisieren Zeltlager, gestalten Freizeiten mit Jugendlichen und betreuen junge Menschen in Sportvereinen, Kirchengemeinden oder bei der Feuerwehr: Rund 2000 ehrenamtliche Jugendleiter (Juleicas) leisten in der Region einen wichtigen Beitrag zur Jugendarbeit. Diesen Einsatz würdigen Region und Kommunen heute Abend mit einer großen Dankeschön-Party in der HDI-Arena.