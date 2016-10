Klaviere zum Tragen: Das Akkordeon-Orchester ist fürs Jahreskonzert am nächsten Sonntag präpariert.© Markus Holz

| Markus Holz

Garbsen

Akkordeonisten wecken „Tiger“ Tom Jones

Es geht an den Strand von Californien, nach Spanien, Schweden und Las Vegas – rein musikalisch: Das Akkordeon-Orchester Osterwald lädt Freunde dieser besonderen Musik für Sonntag, 23. Oktober, zu dieser Reise in die Aula am Schulzentrum Planetenring 7 ein. Das Jahreskonzert beginnt um 16 Uhr.