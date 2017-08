Frauenkunstprojekt Mehrklang wird fortgesetzt

| Bernd Riedel

Garbsen

Die bildende Künstlerin Maria Fieseler-Roschat bietet innerhalb des interkulturellen Frauenkunstprojekts Mehrklang Kunstworkshops an. Sie ist die dritte Künstlerin, die im Osterwalder Kunstatelier YO62 der Garbsener Künstlerin Sabine Thatje-Körber frauenspezifische Angebote macht.

Osterwald. Die beiden Workshops mit der bildenden Künstlerin Maria Fieseler-Roschat finden im Osterwalder Kunstatelier YO62, Hauptstraße 150, am Sonnabend, 19. August, und Sonntag, 20. August, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr statt. Fieseler-Roschat ist die dritte Künstlerin, die im Rahmen des von der Region Hannover geförderten interkulturellen Frauenkunstprojekts Mehrklang Kunstworkshops gestaltet.

Seit Oktober 2016 organisiert die Garbsener Künstlerin Sabine Thatje-Körber im Rahmen dieses Projekts Kunstworkshops für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in Wunstorf und Garbsen. Sie hatte Künstlerinnen aus unterschiedlichen Nationen eingeladen, die im monatlichen Rhythmus in Workshops den Teilnehmerinnen künstlerische Techniken vorstellten. So hatte He Yang Winkelmann in Wunstorf Chinesische Tuschemalerei angeboten, Assunta Verrone in Garbsen das Drucken ohne Presse.

Für die nächsten beiden Workshops können die Teilnehmerinnen Prägedrucke ausprobieren und Schaukästen bauen. Maria Fieseler-Roschat will die Teilnehmerinnen inspirieren, Geschichten, Träumen und Gedanken bildnerisch zu gestalten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen bei Sabine Thatje-Körber, Telefon (05131) 465764, per E-Mail an sabine.thatjekoerber@freenet.de