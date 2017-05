Assunta Verrone leitet den interkulturellen Kunstworkshop für Frauen "Drucken ohne Presse".© Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Künstlerin bietet Workshop für Frauen an

Künstlerin Sabine Thatje-Körber bietet am Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. Mai, jeweils von 10 bis 15 Uhr einen interkulturellen Workshop mit der italienischen Künstlerin Assunta Verrone an. Dafür stellt die Garbsenerin ihr Atelier YO62 in Osterwald, Hauptstraße 150, zur Verfügung.