Feuer in einem Haus am Schneiderberg in Osterwald am Donnerstagabend© Markus Holz

| Markus Holz

Gewitter über Garbsen

Haus brennt - vermutlich Blitzschlag

Gegen 22 Uhr ist am Donnerstag ein Feuer in einem Haus in Osterwald Oberende an der Straße Schneiderberg ausgebrochen. Ursache ist vermutlich ein Blitz. Zeitgleich zog ein schweres Gewitter über die Ortschaft. Die Bewohner sind verreist. Niemand wurde verletzt.