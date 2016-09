Gefragte Spezialitäten: Die Schlange bei den Kartoffelpuffern ist lang.© Uwe Kranz

| Uwe Kranz

Garbsen

Schlange stehen für gegarte Kartoffeln

In Stäbchenform, gekocht, als Suppe, Brot oder Puffer - gleich auf zwei Kartoffelfesten stand am Sonntag die nahrhafte Knolle im Mittelpunkt. Doch Konkurrenz machten sich beide nicht. In Berenbostel wie auch in Altgarbsen sorgten Hunderte Besucher für zufriedene Gesichter bei den Veranstaltern.