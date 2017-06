Arbeiter stellen auf dem Rathausplatz die ersten Buden für das Stadtfest am Wochenende auf.© Gerko Naumann

Garbsen

Hier wird das Stadtfest aufgebaut

Am Donnerstagmittag rollten die ersten Lastwagen auf den Rathausplatz in Garbsen. Bei teils starker Hitze bauten Arbeiter die ersten Buden für das Stadtfest auf, das am Sonnabend, 24. Juni, beginnt. Die Stände öffnen dann um 15 Uhr. Gleichzeitig beginnt auf der Schotterfläche das Angebot für Kinder.