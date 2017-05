Am frühen Mittwochmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Heizungsbrand in Altgarbsen aus.© Symbolbild

| Bernd Riedel

Garbsen

Heizungsanlage gerät in Brand

Am frühen Mittwochmorgen ist in Altgarbsen eine Heizungsanlage in Brand geraten. Als die Feuerwehr gegen 5 Uhr eintraf, war das Feuer schon von allein erloschen. Der Schaden ist derzeit noch unbekannt.