Der Aufbau hat begonnen: Das Kulturzelt steht auf der Wiese neben dem Rathausplatz.© Gerko Naumann

| Nadine Kirst

Garbsen

HAZ/NP schicken Sie ins Kulturzelt

Manege frei heißt es am Donnerstag neben dem Rathausplatz in Garbsen. Die ersten Stars des Kulturzelts sind die jüngsten Akteure: Mit dem Großen Trommelwirbel eröffnen Schüler das Festival. Anschließend wird das Zelt für zehn Tage Schauplatz des kulturellen Schaffens in der Stadt sein.